Oracle Corporation est le 1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de support aux licences des logiciels et de services sur le cloud (74,4%) ; - prestations de services aux clients (10,3%) ; - vente de licences de logiciels sur le cloud et sur site (9,5%) : logiciels de bases de données, de gestion d'applications (gestion de la relation client, des approvisionnements, etc.), d'aide à la décision, etc. ; - vente de matériels (5,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (54,9%), Amériques (7,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,6%) et Asie Pacifique (12,9%).