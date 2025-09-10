Bank of America relève sa recommandation sur Oracle de 'neutre' à 'achat' et augmente son objectif de cours à 368 dollars, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe de solutions informatiques pour entreprises.
'Un RPO (remaining performance obligations) en inflexion (+230% d'un trimestre sur l'autre) suggère qu'Oracle est devenu une plateforme de calcul clé pour l'intelligence artificielle (IA)', met en avant le broker dans le résumé de sa note.
Outre un carnet de commandes exceptionnel qui assure la place d'Oracle en tant que catalyseur clé de l'IA, BofA juge le coût de la dette 'raisonnable compte tenu de la génération existante de free cash-flow'.
Oracle : Bank of America relève sa recommandation
Publié le 10/09/2025 à 16:32
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager