Oracle a annoncé lundi la nomination de Clay Magouyrk et Mike Sicilia comme co-directeurs généraux, tandis que Safra Catz, à la tête du groupe depuis 2019, devient vice-présidente exécutive du conseil d’administration. Cette réorganisation marque une transition importante pour l’entreprise, portée par la forte demande liée à l’intelligence artificielle et la montée en puissance de sa division cloud.

Magouyrk, architecte de la plateforme cloud Gen2, et Sicilia, responsable des applications métiers, sont crédités d’avoir orienté Oracle vers l’IA. Larry Ellison, fondateur et directeur technique, a salué leur contribution stratégique. Pour Safra Catz, le moment était venu de transmettre le relais "dans un contexte de force" pour l’entreprise. En parallèle, Mark Hura a été promu président des opérations mondiales sur le terrain, et Doug Kehring nommé directeur financier principal.

Sur le plan financier, l’action Oracle a progressé de 85% depuis le début de l’année, soutenue par une croissance spectaculaire du cloud. Le groupe a notamment enregistré une hausse de 359% de ses obligations de performance restantes, à 455 milliards de dollars. Par ailleurs, Oracle jouera un rôle central dans l’avenir de TikTok aux États-Unis : l’entreprise gérera les données de la plateforme et participera au consortium d’investisseurs amené à en détenir la propriété, tout en maintenant son contrat d’hébergement cloud.