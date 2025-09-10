Oracle crée un centre d'excellence en IA pour la santé

Oracle annonce le lancement de son 'AI Center of Excellence for Healthcare', destiné à accompagner les hôpitaux et systèmes de santé dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Ce centre met à disposition une équipe dédiée d'experts, un environnement cloud sécurisé et une bibliothèque de ressources pour accélérer la mise en oeuvre de projets d'IA dans les domaines clinique, opérationnel et financier.



Seema Verma, vice-présidente exécutive et directrice générale d'Oracle Health and Life Sciences, déclare que cette initiative aidera les organisations à 'améliorer les soins aux patients, renforcer la recherche et simplifier des processus complexes'.



Le programme vise à faciliter la collaboration avec des experts, l'alignement avec les exigences réglementaires (HIPAA, PII, protection des données), et l'expérimentation rapide de solutions via l'infrastructure cloud d'Oracle. Il prévoit aussi un accompagnement au changement et des formations pour accroître l'adoption de l'IA dans tout l'écosystème de santé.