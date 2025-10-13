Clay Magouyrk, l’un des deux PDG d’Oracle, a assuré lundi qu’OpenAI dispose des moyens nécessaires pour supporter ses dépenses massives en infrastructures cloud, estimées à 60 milliards de dollars par an. Intervenant lors de la conférence AI World à Las Vegas, il a affirmé : "Bien sûr qu’ils peuvent payer", en référence au contrat pluriannuel de plus de 300 milliards de dollars signé en juillet entre les deux entreprises. Malgré une perte nette de 5 milliards de dollars en 2024, OpenAI bénéficie selon lui d’une croissance sans précédent, avec près d’un milliard d’utilisateurs, dont 800 millions actifs chaque semaine sur ChatGPT.

Le second PDG d’Oracle, Mike Sicilia, a indiqué que les modèles d’OpenAI étaient déjà intégrés dans les solutions de dossiers médicaux électroniques issues de l’acquisition de Cerner, soulignant leur impact croissant sur les applications professionnelles. OpenAI s’appuie sur l’infrastructure cloud d’Oracle et loue également des puces Nvidia via CoreWeave, Alphabet et Microsoft, tout en développant ses propres processeurs IA en partenariat avec Broadcom.

Le plan conjoint OpenAI–Broadcom, officialisé le même jour, prévoit la construction de 10 gigawatts de puces propriétaires, un projet qui accentuera les besoins énergétiques du groupe. Sicilia a toutefois relativisé ces contraintes, estimant que la disponibilité énergétique n’était qu’une question de calendrier. L’action Oracle progresse actuellement de plus de 5%.