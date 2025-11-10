Oracle déploie ses solutions de santé intégrées dans un hôpital du Michigan

Oracle annonce le déploiement de sa plateforme Oracle Health CommunityWorks et l'extension de l'usage de son Clinical AI Agent au sein du Baraga County Memorial Hospital (BCMH) dans le Michigan. L'objectif est d'unifier les systèmes hospitaliers, alléger les tâches administratives et améliorer la qualité des soins.



Le BCMH, hôpital rural de 15 lits et employant plus de 200 personnes, utilisait déjà depuis cinq ans les solutions ambulatoires d'Oracle. Ce nouveau déploiement permettra d'automatiser la documentation médicale via une solution à commande vocale générant des notes structurées à partir des consultations.



Oracle Health Seamless Exchange viendra compléter le dispositif en agrégeant et normalisant les données patients issues de sources externes fiables, créant ainsi un dossier unique et complet.



Selon Seema Verma, vice-présidente exécutive d'Oracle Health, cette collaboration illustre l'engagement du groupe à 'équiper les hôpitaux ruraux de technologies d'IA pour simplifier les opérations et renforcer la qualité des soins'.