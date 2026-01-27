Oracle en partenariats avec Alrajhi Medicine et Red Sea Global

Oracle annonce un partenariat avec Alrajhi Medicine, un réseau privé de santé en pleine croissance opérant des hôpitaux et centres médicaux multi-spécialités en Arabie Saoudite, pour alimenter ses opérations de santé de nouvelle génération.

Grâce à cette collaboration, Alrajhi Medicine est devenu le premier groupe privé de santé en Arabie saoudite à adopter le dossier médical électronique (EHR) Oracle Health et les applications cloud Oracle Fusion comme plateforme numérique unifiée.



Il peut ainsi réunir ses opérations cliniques et commerciales afin de donner aux cliniciens, au personnel et aux dirigeants des données quasi en temps réel et des insights pilotés par l'IA pour soutenir de meilleures décisions et de meilleurs soins.



Par ailleurs, Oracle indique avoir été choisi par Red Sea Global (RSG) pour "transformer sa gestion de certaines des destinations hôtelières les plus ambitieuses au monde", en s'appuyant sur Oracle Aconex Cloud et Oracle Primavera P6.



Selon le groupe américain, RSG unira plus de 23 000 utilisateurs, des cadres aux ingénieurs de terrain, "offrant aux parties prenantes mondiales une visibilité pour aider à rationaliser et accélérer la collaboration et la livraison des projets".