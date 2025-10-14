Oracle et AMD renforcent leur alliance autour de développement de l'IA











Oracle annonce une extension majeure de son partenariat avec AMD afin de permettre à ses clients de déployer des capacités d'intelligence artificielle (IA) à très grande échelle. Ainsi, à compter du 3? trimestre 2026, Oracle sera le premier hyperscaler à proposer un supercluster public d'IA équipé de 50 000 processeurs graphiques (GPU) AMD Instinct MI450. Cette initiative s'appuie sur la collaboration de longue date entre les deux groupes, déjà engagés dans l'intégration des GPU AMD Instinct MI300X et MI355X au sein d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Le nouveau supercluster exploitera la conception 'Helios' d'AMD, associant GPU MI450, processeurs EPYC 'Venice' et réseau Pensando 'Vulcano', pour optimiser performance et efficacité énergétique. Mahesh Thiagarajan, vice-président exécutif d'OCI, souligne que cette alliance permettra aux clients de 'pousser les limites de l'innovation IA' grâce à une infrastructure ouverte et sécurisée. De son côté, Forrest Norrod, vice-président d'AMD, évoque une 'accélération de l'IA dans le cloud' rendue possible par cette architecture conjointe, pensée pour les centres de données d'envergure.



















