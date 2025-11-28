Oracle et Vantage seraient en cours de négociation avec plusieurs établissements financiers pour obtenir un prêt de 38 milliards de dollars destiné à financer de nouveaux centres de données pour OpenAI, selon des informations du Financial Times. Ce financement s’ajouterait aux quelque 30 milliards déjà levés par Oracle, SoftBank, CoreWeave et d’autres acteurs pour soutenir les investissements liés à l’infrastructure de calcul de l’entreprise soutenue par Microsoft.

Ni Oracle, ni Vantage, ni OpenAI n’ont réagi publiquement à cette information. Ce projet souligne toutefois l’ampleur des ressources nécessaires pour accompagner l’essor d’OpenAI, dont la demande en puissance de calcul explose avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative. Les nouveaux fonds visent à soutenir la construction d’une infrastructure mondiale capable de répondre à cette croissance.

Cette intensification des investissements s’inscrit dans une course mondiale à l’expansion des capacités de calcul. A l’ouverture de Wall Street, Oracle affiche une baisse de plus de 3%.