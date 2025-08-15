Oracle étend son partenariat avec Google Cloud pour intégrer Gemini 2.5

Oracle annonce l'élargissement de son partenariat avec Google Cloud afin de proposer les modèles d'IA Gemini 2.5 via son service OCI (Oracle Cloud Infrastructure) Generative AI.



Les clients peuvent ainsi développer des agents d'IA pour des usages tels que la compréhension multimodale, le développement logiciel, l'automatisation de flux de travail ou la recherche d'informations.



L'intégration avec Vertex AI permettra l'accès à toute la gamme Gemini, y compris des modèles pour la génération vidéo, image, audio, musique et des modèles spécialisés comme MedLM.



À terme, ces modèles seront aussi disponibles dans Oracle Fusion Cloud Applications pour optimiser les fonctions finance, RH, supply chain, ventes, service et marketing.



Les clients peuvent utiliser leurs crédits universels Oracle pour accéder aux modèles Gemini. Oracle met en avant la sécurité, l'évolutivité et la proximité avec les données d'entreprise pour accélérer l'adoption d'IA générative et d'agents d'IA.