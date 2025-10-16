Le titre Oracle a progressé de plus de 3% jeudi après-midi, porté par l’annonce d’un accord majeur avec Meta pour la fourniture d’infrastructures cloud. Lors de la conférence AI World à Las Vegas, Clay Magouyrk, co-directeur général du groupe, a révélé que l’entreprise avait conclu pour 65 milliards de dollars de nouveaux engagements en matière de services cloud sur le dernier mois du trimestre, répartis entre sept contrats signés avec quatre clients, dont Meta. Oracle a précisé qu’aucun de ces accords ne concernait OpenAI, répondant ainsi aux rumeurs d’une dépendance excessive vis-à-vis de ce partenaire.

Ce contrat s’inscrit dans la vague d’investissements massifs des géants technologiques dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Meta avait annoncé en juillet un plan d’investissement de 66 à 72 milliards de dollars pour 2025, en grande partie consacré à ses data centers et à ses capacités de calcul. Magouyrk a souligné que la demande croissante permettait désormais à Oracle de sécuriser ses capacités de production et d’améliorer la visibilité à moyen terme.

Oracle prévoit une forte montée en puissance de ses activités liées à l’IA, avec un chiffre d’affaires attendu à 20 milliards de dollars en 2030 pour ses solutions de bases de données et plateformes de données, contre 2,4 milliards en 2025. Le groupe revendique une marge brute ajustée de 30% à 40% sur ses activités d’infrastructure IA, un niveau comparable à celui des grands acteurs du secteur. Après avoir déjà sécurisé plus de 300 milliards de dollars d’engagements avec OpenAI en juillet, Oracle confirme avec Meta son positionnement stratégique dans la compétition mondiale pour l’hébergement et la puissance de calcul dédiée à l’intelligence artificielle.