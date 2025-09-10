Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Oracle avec un objectif de cours rehaussé de 270 à 360 dollars, au lendemain d'une publication trimestrielle dominée par un RPO (remaining performance obligations) s'envolant de 359% à 455 milliards de dollars.
'Les résultats du cloud du premier trimestre ont légèrement manqué les attentes et les prévisions pour l'exercice 2026 sont restées inchangées, mais les prévisions de long terme semblent prudentes et seront probablement relevées lors de la journée analystes', estime le broker.
'Oracle a gagné environ 199 MdsUSD de capitalisation boursière en transactions après clôture, mais a engrangé 317 MdsUSD de RPO d'un trimestre sur l'autre, ce qui suggère plus de potentiel de hausse s'il peut convertir ce RPO en revenus', poursuit Jefferies.
10/09/2025
