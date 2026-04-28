Oracle plombé par un article du WSJ au sujet d'OpenAI
Oracle s'affaisse de 3,6% en début de séance, victime collatérale de la parution d'un article ce matin dans le Wall Street Journal (WSJ), selon lequel OpenAI aurait récemment manqué ses propres objectifs en matière d'utilisateurs nouveaux et de revenus.
Ces difficultés d'OpenAI accroissent l'attention portée à la capacité de cette société à financer ses engagements de capital de 1 500 MdsUSD, pesant sur le secteur technologique et l'action Oracle, selon Wedbush qui réagit à cet article.
Wedbush pense toutefois que les préoccupations récentes autour d'OpenAI sont exagérées, l'entreprise disposant de suffisamment de capitaux pour répondre à ses besoins en capacité de calcul au moins pour les trois prochaines années.
Aussi, le broker se dit confiant que le carnet de commandes d'Oracle sera rempli à court terme tandis que le parcours de l'entreprise vers l'introduction en bourse fournira une liquidité suffisante pour ses engagements à long terme.
"Dans l'ensemble, nous pensons qu'OpenAI suit une demande très élevée tant sur le plan grand public qu'auprès des entreprises, et nous sommes fortement en désaccord avec l'idée que la croissance s'affaiblisse", juge-t-il en outre.
"Nous serions acheteurs d'actions technologiques pilotées par l'IA ce matin, et en particulier d'Oracle, de façon à profiter d'une réaction excessive à cet article du WSJ", poursuit Wedbush, qui réaffirme son opinion "surperformance" et sa cible de 225 USD sur Oracle.
Oracle Corporation est le 1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de support aux licences des logiciels et de services sur le cloud (76,7%) ;
- prestations de services aux clients (9,1%) ;
- vente de licences de logiciels sur le cloud et sur site (9,1%) : logiciels de bases de données, de gestion d'applications (gestion de la relation client, des approvisionnements, etc.), d'aide à la décision, etc. ;
- vente de matériels (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (63,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,4%) et Asie Pacifique (12,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.