Le titre Oracle a chuté de près de 4% mardi après la publication d’un article du site The Information soulignant la faible rentabilité de sa division cloud alimentée par les puces Nvidia. Selon des documents internes cités par le média, cette activité n’aurait généré qu’une marge brute de 14% sur 900 millions de dollars de revenus au cours du trimestre clos en août, bien en deçà de la marge moyenne de 70% du groupe. Ces chiffres jettent une ombre sur le modèle économique d’Oracle, malgré ses investissements massifs dans l’infrastructure d’intelligence artificielle.

L’entreprise a dépensé plusieurs milliards de dollars pour acquérir des GPU Nvidia destinés à être loués à des clients comme OpenAI, mais le coût élevé du matériel et une politique tarifaire agressive pèsent sur la rentabilité. En septembre, Oracle avait pourtant affiché une progression spectaculaire de 359% de ses obligations de performance restantes, témoignant d’un carnet de commandes en forte expansion. Le groupe vise désormais 144 milliards de dollars de revenus cloud d’ici 2030, contre un peu plus de 10 milliards prévus cette année.

Une part importante de ces ambitions repose sur le projet Stargate, une coentreprise avec OpenAI et SoftBank soutenue par l’administration Trump, qui prévoit la construction de cinq centres de données géants dédiés à l’IA, notamment au Texas. Mais selon The Information, cette montée en puissance rapide expose Oracle à une pression durable sur ses marges, alors que le groupe tente d’équilibrer ses objectifs de croissance et la rentabilité de son expansion dans le cloud.