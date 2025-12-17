L’action Oracle a perdu 2% en préouverture mercredi, après des révélations du Financial Times indiquant que Blue Owl Capital ne participera finalement pas à son projet de centre de données à 10 milliards de dollars. L’abandon du financier américain fragilise temporairement l’initiative d’Oracle, soutenue par Related Digital et OpenAI, visant à bâtir une infrastructure d’envergure dans le Michigan pour accompagner la croissance de l’intelligence artificielle. L’action Blue Owl a également reculé de 2% suite à l’annonce.

Le projet a été écarté par Blue Owl à l’issue de négociations infructueuses, selon trois sources proches du dossier. Blackstone, un temps pressenti pour remplacer Blue Owl, n’a pas encore officialisé sa participation. Oracle a tenu à rassurer en affirmant que les discussions avec le partenaire retenu progressent normalement et dans les délais, sans dévoiler son identité. Related Digital a confirmé que la sélection s’est opérée selon des critères rigoureux, notamment l’expertise sectorielle, et qu’un fort intérêt avait été exprimé par plusieurs investisseurs.

La sélection finale du nouveau partenaire est en cours dans le cadre de la phase de due diligence. Ce contretemps intervient à un moment stratégique pour Oracle, qui cherche à consolider sa position sur le marché de l’IA via des investissements massifs dans les infrastructures de données. L’abandon de Blue Owl ne remet pas en cause la poursuite du projet, mais souligne les incertitudes entourant le financement de projets technologiques de grande ampleur.