L’action Oracle a chuté d’environ 5% mercredi, les investisseurs sanctionnant des revenus trimestriels légèrement en deçà des prévisions, en dépit d’une progression solide du chiffre d’affaires. Sur le trimestre clos le 30 novembre, l’entreprise a enregistré un bénéfice net de 6,14 milliards de dollars, soit 2,14 dollars par action, contre 3,15 milliards un an plus tôt. Le bénéfice , hors éléments exceptionnels, atteint 2,26 dollars par action, nettement supérieur aux 1,64 dollars anticipés par les analystes selon LSEG.

Le chiffre d’affaires s’élève à 16,06 milliards de dollars, légèrement inférieur aux attentes fixées à 16,21 milliards, bien qu’en hausse de 14% sur un an. Les revenus du cloud, segment stratégique pour Oracle, ont atteint 7,98 milliards de dollars, dépassant légèrement les prévisions, dont 4,1 milliards générés par les infrastructures cloud. Ces résultats confirment une dynamique de croissance dans le cloud, mais le marché s’est montré sensible à tout écart négatif dans un contexte de valorisation élevée.

L’action Oracle, déjà en difficulté depuis le mois de novembre où elle avait perdu 23%, sa plus forte baisse mensuelle depuis 2001, affiche désormais un recul de 32% par rapport à son pic de septembre. Malgré cette correction marquée, le titre reste en hausse de 34% depuis le début de l’année, devançant la performance du Nasdaq, en progression de 22% sur la même période.