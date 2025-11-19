Oracle annonce l'ouverture d'une deuxième région cloud publique en Italie, implantée à Turin, pour répondre à la demande croissante en services d'IA et de cloud. Hébergée par Telecom Italia, cette nouvelle région permet aux entreprises, startups et organismes publics de migrer leurs charges de travail vers Oracle Cloud Infrastructure, de moderniser leurs applications et d'innover grâce aux données, à l'analytique et à l'IA. Andrea Sinopoli, vice-président et responsable Cloud Technology pour l'Italie, souligne que cette expansion 'réaffirme l'engagement d'Oracle à aider les organisations de toutes tailles à innover avec l'IA'. Oracle met en avant ses capacités de souveraineté numérique et son positionnement unique pour répondre aux exigences de confidentialité, de souveraineté de l'IA et de faible latence, avec plus de 200 régions cloud actuelles ou prévues dans le monde.
Oracle Corporation est le 1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de support aux licences des logiciels et de services sur le cloud (74,4%) ;
- prestations de services aux clients (10,3%) ;
- vente de licences de logiciels sur le cloud et sur site (9,5%) : logiciels de bases de données, de gestion d'applications (gestion de la relation client, des approvisionnements, etc.), d'aide à la décision, etc. ;
- vente de matériels (5,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (54,9%), Amériques (7,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,6%) et Asie Pacifique (12,9%).
