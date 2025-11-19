Oracle renforce sa présence en Italie en ouvrant une région cloud publique à Turin

Oracle annonce l'ouverture d'une deuxième région cloud publique en Italie, implantée à Turin, pour répondre à la demande croissante en services d'IA et de cloud. Hébergée par Telecom Italia, cette nouvelle région permet aux entreprises, startups et organismes publics de migrer leurs charges de travail vers Oracle Cloud Infrastructure, de moderniser leurs applications et d'innover grâce aux données, à l'analytique et à l'IA.

Andrea Sinopoli, vice-président et responsable Cloud Technology pour l'Italie, souligne que cette expansion 'réaffirme l'engagement d'Oracle à aider les organisations de toutes tailles à innover avec l'IA'.

Oracle met en avant ses capacités de souveraineté numérique et son positionnement unique pour répondre aux exigences de confidentialité, de souveraineté de l'IA et de faible latence, avec plus de 200 régions cloud actuelles ou prévues dans le monde.