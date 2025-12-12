Oracle a décidé de repousser à 2028 la livraison de plusieurs centres de données prévus dans le cadre de son partenariat stratégique avec OpenAI, selon des informations rapportées par Bloomberg. Ces retards concernent des sites initialement attendus pour 2027 et seraient dus à des difficultés d’approvisionnement en matériaux ainsi qu’à une pénurie de main-d’œuvre. Malgré ces ajustements, Oracle maintient une ambition élevée pour le développement de ses infrastructures, notamment aux États-Unis.

En juin, Oracle avait signé un contrat d’envergure de 300 milliards de dollars avec OpenAI afin de fournir les capacités de calcul nécessaires à l’entraînement et au déploiement de ses modèles d’intelligence artificielle. Le premier centre de données lié à ce partenariat, situé à Abilene, au Texas, reste en phase avec le calendrier initial. Clay Magouyrk, co-directeur général d’Oracle, a confirmé cette semaine que plus de 96 000 puces Nvidia avaient déjà été livrées sur ce site.

Ni Oracle ni OpenAI n'ont officiellement commenté ces retards, mais le groupe américain insiste sur sa capacité à tenir ses engagements à l’échelle mondiale. Les centres de données concernés font partie des projets les plus ambitieux du secteur, et Oracle continue de viser une position de leader dans l’infrastructure IA malgré les défis logistiques rencontrés.