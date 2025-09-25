TikTok USA sera contrôlé par un consortium emmené par Oracle, le fonds d’investissement Silver Lake et le conglomérat émirati MGX, qui détiendront ensemble environ 45% du capital de la nouvelle entité. La maison mère chinoise ByteDance conservera 19,9% des parts, tandis que les 35% restants reviendront aux investisseurs actuels et à de nouveaux actionnaires, selon des informations relayées par CNBC.

Un décret signé par le président Donald Trump doit entériner l’accord, permettant à TikTok de poursuivre ses activités aux États-Unis malgré l’ultimatum imposé par une loi fédérale. Ce texte, adopté avec un large soutien bipartisan, exigeait la cession des activités américaines de l’application en raison de risques supposés pour la sécurité nationale. La date limite de cession a été repoussée au 16 décembre, offrant le temps nécessaire à la finalisation de la transaction.

La nouvelle gouvernance sera placée sous l’autorité d’un conseil d’administration majoritairement américain, sans participation directe de l’État fédéral. Oracle, déjà partenaire technique depuis 2020, supervisera la sécurité des données. Parmi les investisseurs associés figurent General Atlantic, Sequoia et Susquehanna, ce dernier représenté par Jeff Yass, donateur républicain. Trump a par ailleurs évoqué l’implication possible de personnalités conservatrices telles que Rupert et Lachlan Murdoch, Larry Ellison et Michael Dell dans l’actionnariat ou la gouvernance.

Cette restructuration vise à répondre aux inquiétudes de Washington tout en garantissant la continuité du service pour les 150 millions d’utilisateurs américains de TikTok. Elle illustre la volonté de concilier enjeux sécuritaires et maintien d’un acteur central des réseaux sociaux dans un climat de tensions technologiques persistantes entre les États-Unis et la Chine.