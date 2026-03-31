Oracle supprime des milliers d'emplois pour financer son virage vers l'IA
Le groupe technologique restructure ses effectifs tout en accélérant ses investissements dans l'intelligence artificielle. Cette stratégie vise à soutenir sa croissance dans le cloud malgré les inquiétudes des marchés.
Selon des informations de Business Insider, Oracle a lancé une vague de licenciements portant sur plusieurs milliers de postes, sans en préciser l'ampleur exacte, sur un total d'environ 162 000 employés. Cette décision intervient dans un contexte de transformation stratégique, alors que l'entreprise intensifie ses investissements dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Le titre est en recul de 27% depuis le début de l'année, les investisseurs s'inquiétant à la fois de la concurrence accrue et du poids de ces dépenses sur les flux de trésorerie.
Le groupe renforce ses capacités dans le cloud en développant des centres de données capables de gérer les charges de travail liées à l'IA, tout en continuant de s'appuyer sur son activité historique de bases de données. Cette stratégie s'appuie notamment sur un partenariat majeur avec OpenAI, qui a contribué à faire bondir les engagements de revenus futurs à 455 milliards de dollars, en hausse de 359%.
Parallèlement, Oracle a procédé à des ajustements de gouvernance, avec la désignation de nouveaux dirigeants pour accompagner cette transition. La réduction des effectifs illustre les arbitrages opérés par les grandes entreprises technologiques, qui réorientent leurs ressources vers les segments jugés les plus stratégiques, en particulier l'intelligence artificielle.
Oracle Corporation est le 1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de support aux licences des logiciels et de services sur le cloud (76,7%) ;
- prestations de services aux clients (9,1%) ;
- vente de licences de logiciels sur le cloud et sur site (9,1%) : logiciels de bases de données, de gestion d'applications (gestion de la relation client, des approvisionnements, etc.), d'aide à la décision, etc. ;
- vente de matériels (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (63,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,4%) et Asie Pacifique (12,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.