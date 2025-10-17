Oracle a présenté jeudi des objectifs financiers ambitieux pour son exercice fiscal 2030, tablant sur un chiffre d’affaires de 225 milliards de dollars, porté par la forte croissance de son activité d’infrastructure cloud. Cette prévision dépasse légèrement les attentes du consensus FactSet, qui anticipait 215,54 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu à 21 dollars, contre 19,67 dollars estimés. Le directeur financier Doug Kehring a indiqué que ces résultats seraient soutenus par la signature, dans les 12 prochains mois, de "nouvelles opportunités à grande échelle".

Clayton Magouyrk, co-directeur général du groupe, a précisé que la division Oracle Cloud Infrastructure (OCI) avait déjà enregistré 65 milliards de dollars d’engagements supplémentaires sur les 30 derniers jours du trimestre, répartis entre quatre grands clients, "aucun d’entre eux n’étant OpenAI". Selon Reuters, Oracle prévoit que le cloud représentera environ 75% de son chiffre d’affaires total en 2030, soit 166 milliards de dollars, illustrant la place centrale de cette activité dans sa stratégie.

Malgré ces projections optimistes, l’action Oracle reculait de plus de 6% vendredi matin à Wall Street, les investisseurs semblant prudents face à la rapidité de la montée en puissance promise. Le groupe mise sur l’explosion de la demande en infrastructures liées à l’intelligence artificielle pour consolider sa position face à Amazon, Microsoft et Alphabet, tout en soulignant que la visibilité sur ses capacités de production s’est nettement améliorée.