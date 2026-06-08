Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,2%) : prestations de téléphonie mobile (272,8 millions de clients à fin 2025 ; enseignes Orange en France, Orange Belgium en Belgique, Orange Communications Luxembourg au Luxembourg, MásOrange en Espagne, Orange Polska en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,1 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (52,7%), Europe (21,9%), Afrique et Moyen-Orient (25,4%) ; - prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,2%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ; - prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (2,9%) ; - exploitation d'infrastructures mobile passives (1,7% ; Totem) : gestion d'un portefeuille d'environ 27 000 pylônes de télécommunication en France et en Espagne.