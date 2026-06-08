Orange annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation de 50 % détenue par Lorca dans MasOrange, sa co-entreprise en Espagne.
Le Groupe détient désormais 100 % du capital de l'opérateur et consolidera désormais l'intégralité des résultats de MasOrange dans ses comptes..
Cette opération intervient à la suite de la signature d'un accord avec Lorca le 12 décembre 2025 visant à acquérir l'intégralité de MasOrange pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire.
A la fin du premier trimestre 2026, MasOrange comptait 26 millions de clients mobiles et 7,1 millions de clients haut débit fixe.
Christel Heydemann, Directrice générale du groupe Orange, a déclaré : " La pleine acquisition de MasOrange ouvre la voie à des synergies industrielles, opérationnelles et commerciales accélérées, favorisant une création de valeur plus importante. "
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,2%) : prestations de téléphonie mobile (272,8 millions de clients à fin 2025 ; enseignes Orange en France, Orange Belgium en Belgique, Orange Communications Luxembourg au Luxembourg, MásOrange en Espagne, Orange Polska en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,1 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (52,7%), Europe (21,9%), Afrique et Moyen-Orient (25,4%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,2%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (2,9%) ;
- exploitation d'infrastructures mobile passives (1,7% ; Totem) : gestion d'un portefeuille d'environ 27 000 pylônes de télécommunication en France et en Espagne.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.