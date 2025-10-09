Orange annonce l'atterrissement du câble sous-marin Medusa dans ses infrastructures à Marseille, marquant sa première arrivée en Europe. Ce nouveau segment reliera la cité phocéenne à Bizerte (Tunisie) sur 1050 km, afin de répondre à la forte croissance des besoins en bande passante entre les deux rives de la Méditerranée.

Le projet, cofinancé par l'Union européenne via le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) et la stratégie Global Gateway, vise à renforcer les liaisons Europe-Afrique et à soutenir la transition numérique.

Michael Trabbia, CEO d'Orange Wholesale, souligne que cet atterrissement 'renforce la souveraineté numérique de l'Europe' et consolide la position de Marseille comme hub numérique mondial, désormais connectée par 17 câbles sous-marins.

Réalisée par le navire câblier Sophie Germain d'Orange Marine, l'opération a été conduite dans le respect des normes environnementales, contribuant à la stratégie d'Orange en faveur d'une connectivité durable et résiliente.