Orange annonce l'atterrissement du câble sous-marin Medusa dans ses infrastructures à Marseille, marquant sa première arrivée en Europe. Ce nouveau segment reliera la cité phocéenne à Bizerte (Tunisie) sur 1050 km, afin de répondre à la forte croissance des besoins en bande passante entre les deux rives de la Méditerranée.
Le projet, cofinancé par l'Union européenne via le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) et la stratégie Global Gateway, vise à renforcer les liaisons Europe-Afrique et à soutenir la transition numérique.
Michael Trabbia, CEO d'Orange Wholesale, souligne que cet atterrissement 'renforce la souveraineté numérique de l'Europe' et consolide la position de Marseille comme hub numérique mondial, désormais connectée par 17 câbles sous-marins.
Réalisée par le navire câblier Sophie Germain d'Orange Marine, l'opération a été conduite dans le respect des normes environnementales, contribuant à la stratégie d'Orange en faveur d'une connectivité durable et résiliente.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (76,9%) : prestations de téléphonie mobile (253 millions de clients à fin 2024 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,3 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (54,6%), Europe (21,8%), Afrique et Moyen-Orient (23,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (18,4%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3%) ;
- autres (1,7%).
