AlphaValue confirme son conseil 'ajouter' sur le titre Orange, assorti d'un objectif de cours inchangé à 15,4 euros.

Selon la note, la dynamique opérationnelle reste solide avec un EBITDAaL en hausse de 3,7% en glissement annuel au T3, tandis que le groupe anticipe pour 2025 une croissance de l'EBITDAaL 'supérieure à 3,5%' (contre 3% auparavant).

Le broker souligne par ailleurs un flux de trésorerie organique des activités télécoms 'd'au moins 3,6 milliards d'euros' et rappelle un plancher de dividende à 0,75 euro, pour un rendement indicatif de 5,3%.

Le bureau d'études estime enfin que le potentiel de revalorisation reste limité (environ 8,5%), tout en notant une normalisation progressive vers les 'benchmarks' sectoriels.