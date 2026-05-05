Au sein d'un marché parisien orienté dans le vert, l'opérateur télécom culmine en tête de l'indice CAC 40, progressant de plus de 3% en milieu de matinée fort d'un relèvement à l'achat émis par la banque américaine.
Le titre Orange brille pour cette deuxième séance de la semaine, dopée par un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, qui est passé à l'achat contre neutre précédemment. L'objectif de cours a été revu à la hausse, à 21,6 euros contre 17, 5 euros.
Une opportunité de hausse organique se profile, avec des rendements en forte progression et un potentiel de hausse par rapport au consensus, souligne dans une note la banque américaine .
"La perspective d'une consolidation en France a dominé l'attention des investisseurs sur Orange ces dernières années. Cependant, nous estimons qu'une opportunité de hausse organique s'est également dessinée. Le renforcement de notre confiance dans la croissance structurelle de MasOrange et la baisse de l'intensité capitalistique du groupe soutiennent nos estimations de flux de trésorerie disponible opérationnel, supérieures de +4%/+8% au consensus pour 2026/2028", détaillent les analystes de Goldman Sachs, qui anticipent désormais une hausse du ROIC de l'opérateur français de 3 points sur les cinq prochaines années (contre +1 point en janvier), soit une progression de 50%.
"Grâce à cette amélioration organique du ROIC, la valorisation d'Orange ne nous paraît pas excessive, même après la récente surperformance du titre liée aux annonces de consolidation en France, et en excluant les bénéfices potentiels en termes de croissance et de rentabilité d'un accord finalisé. Nous pensons que des publications supérieures aux attentes et des révisions à la hausse lors des résultats du premier semestre 2026 constitueront un catalyseur", conclut la note.
Depuis le début de l'année, l'action Orange bondit d'un peu plus de 28%.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,2%) : prestations de téléphonie mobile (272,8 millions de clients à fin 2025 ; enseignes Orange en France, Orange Belgium en Belgique, Orange Communications Luxembourg au Luxembourg, MásOrange en Espagne, Orange Polska en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,1 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (52,7%), Europe (21,9%), Afrique et Moyen-Orient (25,4%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,2%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (2,9%) ;
- exploitation d'infrastructures mobile passives (1,7% ; Totem) : gestion d'un portefeuille d'environ 27 000 pylônes de télécommunication en France et en Espagne.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.