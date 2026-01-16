Orange bien orienté, Deutsche Bank relève son objectif de cours

L'action Orange signe vendredi matin l'une des plus forte hausses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note de Deutsche Bank qui relève son objectif de cours sur l'opérateur télécoms français et qui en fait sa valeur préférée ("top pick") au sein du secteur.

Dans une note publiée dans la matinée, la banque allemande rappelle que le groupe tiendra le 19 février prochain une journée d'investisseurs qui devrait être l'occasion, du point de vue du marché, de présenter de nouveaux objectifs de croissance à moyen terme, trois ans après sa dernière réunion avec la communauté financière.



A en croire l'établissement allemand, un autre sujet d'importance sera la possibilité d'une consolidation du marché français, alors que Les Echos rapporte que des discussions en vue d'un éventuel rachat de SFR se poursuivent toujours.



Sur ce point, Deutsche Bank affirme que le prix de l'opération pourrait se révéler plus élevé que prévu, mais juge aussi que le coût de la transaction devrait rester financièrement supportable pour Orange au vu de la structure financière envisagée et de la solidité du bilan de l'opérateur historique, dont le ratio d'endettement se limite actuellement à 1,9x.



S'il juge possible qu'une annonce ait lieu avant le 19 février, l'établissement déclare en revanche ne pas s'attendre à ce qu'Orange dévoile des objectifs intégrant ce nouveau périmètre.



A 9h40, le titre grimpait de 1,5% alors qu'au même moment, l'indice CAC 40 reculait de l'ordre de 0,1%.