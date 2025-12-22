Orange : BlackRock passe sous les 5% des votes

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 décembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Orange, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 151 428 398 actions Orange représentant autant de droits de vote, soit 5,69% du capital et 4,76% des droits de vote de l'opérateur télécoms.