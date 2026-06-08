Orange, Bouygues et Free signent un protocole d'accord pour acquérir SFR
Orange annonce, en consortium avec Bouygues Telecom et Free-Groupe iliad, la signature d'un protocole d'accord avec Altice France pour l'acquisition de SFR, 2e opérateur de télécommunications en France, dans la continuité de la stratégie de consolidation menée par le groupe en Europe.
"Cette acquisition permettrait de renforcer la position de leader d'Orange sur le marché français, d'accélérer la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes du groupe et de soutenir sa capacité d'investissement dans les infrastructures et services numériques", explique l'opérateur télécoms.
La part d'Orange dans la valeur d'entreprise totale de la transaction s'élève à environ 27%, soit 5,6 MdsEUR, sous réserve des ajustements de clôture. Dans l'hypothèse où il serait mis fin à la transaction, il est prévu que des indemnités soient supportées à parts égales par les membres du consortium.
Cette transaction permettrait à Orange d'acquérir environ 4 millions de clients mobiles et 1 million de clients haut débit fixe, un périmètre qui représentait en 2025 environ 1,7 MdEUR de chiffre d'affaires et 0,6 MdEUR d'EBITDAaL. Elle lui permettrait aussi de mettre la main sur 47 MHz de spectre additionnel (31% des fréquences de SFR), confirmant Orange comme l'opérateur disposant du plus important portefeuille de fréquences en France, avec un total de 221 MHz.
Les synergies de coûts attendues sur le périmètre acquis seront supérieures à 0,5 MdEUR annuels en run-rate cinq ans après la clôture. Les coûts d'intégration estimés s'étaleront sur cinq années pour un total de 1,3 MdEUR. Après réalisation des synergies, l'EBITDAaL du périmètre acquis représenterait une contribution annuelle positive d'environ 0,9 MdEUR dans les comptes d'Orange France.
La transaction serait financée par de la dette. Le groupe confirme son objectif de levier d'endettement IFRS autour de 2 fois à moyen terme et sa politique d'allocation du capital, avec une croissance progressive du dividende vers un plancher de 0,85 EUR par action en 2028 (payable en 2029).
Une phase de consultation s'ouvre désormais avec les instances représentatives du personnel compétentes. La signature de la documentation juridique définitive est attendue au 2e semestre 2026, tandis que la réalisation de la transaction pourrait intervenir au 2e semestre 2027 après le feu vert des autorités compétentes, notamment en matière de concurrence. À ce stade, il n'y a aucune certitude que cette opération soit réalisée.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,2%) : prestations de téléphonie mobile (272,8 millions de clients à fin 2025 ; enseignes Orange en France, Orange Belgium en Belgique, Orange Communications Luxembourg au Luxembourg, MásOrange en Espagne, Orange Polska en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,1 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (52,7%), Europe (21,9%), Afrique et Moyen-Orient (25,4%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,2%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (2,9%) ;
- exploitation d'infrastructures mobile passives (1,7% ; Totem) : gestion d'un portefeuille d'environ 27 000 pylônes de télécommunication en France et en Espagne.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.