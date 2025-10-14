Moins de deux semaines après la restructuration de la dette d’Altice France, les trois grands opérateurs français, Orange, Bouygues Telecom (filiale Bouygues SA) et Iliad (maison mère de Free), ont annoncé mardi soir avoir déposé une offre commune non engageante pour racheter une large part des activités télécoms de SFR. Cette proposition, adressée à Patrick Drahi et à la direction d’Altice, valorise les actifs visés à 17 milliards d’euros, soit une valorisation implicite de 21 milliards pour l’ensemble du groupe, bien en deçà des 28 à 30 milliards espérés par son propriétaire.

Le projet prévoit que Bouygues Telecom obtienne 43% du nouvel ensemble, Iliad 30% et Orange 27%. Les trois opérateurs se partageraient les segments grand public et professionnel, tandis que Bouygues reprendrait le réseau mobile en zone non dense. L’accord inclut la création d’une société commune pour gérer la transition opérationnelle avant la répartition définitive des clients et infrastructures. Cette opération serait soumise à l’examen approfondi de l’Autorité de la concurrence et de la Commission européenne, ainsi qu’à la consultation des représentants du personnel.

Cette offre, inédite depuis l’échec de la consolidation du secteur en 2016, intervient après une restructuration majeure de la dette d’Altice France, qui a permis d’effacer 8,6 milliards d’euros et de repousser les échéances à 2028-2033. Le groupe, désormais allégé, redevient vendable après dix-huit mois de négociations avec ses créanciers, désormais actionnaires à 45%. Si aucune issue n’est encore garantie, cette proposition coordonnée pourrait marquer le début d’un tournant pour Patrick Drahi et la possible dislocation de son empire télécoms.w