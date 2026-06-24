Le groupe (+0,24%) a annoncé la nomination d'Usman Javaid au poste de Chief AI Officer du groupe à compter du 1er septembre 2026, une décision qui s'inscrit dans l'accélération de sa stratégie autour de l'intelligence artificielle.
Rattaché à Bruno Zerbib, directeur technologie et innovation d'Orange, il aura pour mission de généraliser les usages de l'IA au sein du groupe et d'en faire un levier de transformation et de création de valeur. Son rôle consistera notamment à intégrer davantage l'IA, et plus particulièrement l'IA agentique, dans les réseaux, la relation client, les opérations et les services aux entreprises.
Cette nomination intervient alors qu'Orange a placé l'intelligence artificielle au coeur de son plan stratégique Trust the future, présenté en février dernier.
Le groupe vise plus de 600 millions d'euros de valeur générée par l'IA d'ici 2028, grâce à des gains en matière de qualité de service, d'efficacité opérationnelle, d'expérience client et au développement de nouvelles opportunités de croissance.
Usman Javaid succédera à Steve Jarrett, qui a contribué à structurer la stratégie IA d'Orange et à mettre en place les fondations technologiques nécessaires au développement de ces technologies au sein du groupe.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,2%) : prestations de téléphonie mobile (272,8 millions de clients à fin 2025 ; enseignes Orange en France, Orange Belgium en Belgique, Orange Communications Luxembourg au Luxembourg, MásOrange en Espagne, Orange Polska en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,1 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (52,7%), Europe (21,9%), Afrique et Moyen-Orient (25,4%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,2%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (2,9%) ;
- exploitation d'infrastructures mobile passives (1,7% ; Totem) : gestion d'un portefeuille d'environ 27 000 pylônes de télécommunication en France et en Espagne.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.