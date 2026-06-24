Orange confie sa stratégie IA à Usman Javaid

Le groupe (+0,24%) a annoncé la nomination d'Usman Javaid au poste de Chief AI Officer du groupe à compter du 1er septembre 2026, une décision qui s'inscrit dans l'accélération de sa stratégie autour de l'intelligence artificielle.

Rattaché à Bruno Zerbib, directeur technologie et innovation d'Orange, il aura pour mission de généraliser les usages de l'IA au sein du groupe et d'en faire un levier de transformation et de création de valeur. Son rôle consistera notamment à intégrer davantage l'IA, et plus particulièrement l'IA agentique, dans les réseaux, la relation client, les opérations et les services aux entreprises.



Cette nomination intervient alors qu'Orange a placé l'intelligence artificielle au coeur de son plan stratégique Trust the future, présenté en février dernier.



Le groupe vise plus de 600 millions d'euros de valeur générée par l'IA d'ici 2028, grâce à des gains en matière de qualité de service, d'efficacité opérationnelle, d'expérience client et au développement de nouvelles opportunités de croissance.



Usman Javaid succédera à Steve Jarrett, qui a contribué à structurer la stratégie IA d'Orange et à mettre en place les fondations technologiques nécessaires au développement de ces technologies au sein du groupe.