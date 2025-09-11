Orange annonce avoir atteint 10 millions de clients fibre en France, devenant le premier opérateur en Europe à franchir ce seuil sur son marché domestique. L'entreprise confirme ainsi son rôle de leader et souligne une étape clé dans la modernisation des réseaux.
Jérôme Hénique, directeur général d'Orange France, estime que ce cap reflète 'la confiance des clients et l'engagement des équipes sur tout le territoire'.
Selon l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), Orange reste d'ailleurs n°1 en satisfaction fibre pour la 5e année consécutive, notamment sur la qualité de connexion, la fiabilité de la box et le service TV.
Orange franchit le cap des 10 millions de clients fibre en France
Publié le 11/09/2025 à 13:08
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager