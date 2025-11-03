Orange lance la construction de deux nouveaux navires câbliers

Orange a annoncé lundi avoir lancé la construction de deux nouveaux navires en vue de moderniser sa flotte en mer et de renforcer ses activités dans les réseaux de câbles sous-marins en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Ces deux bâtiments, dont la livraison est attendue en 2028 et 2029, seront principalement dédiés à la maintenance des câbles sous-marins, mais pourront également poser des liaisons allant jusqu'à 1.000 kilomètres.



Ils doivent venir remplacer deux vaisseau actuellement basés en Afrique du Sud et en Italie, mais datant respectivement de 1983 et 1987, et aujourd'hui chargés de la maintenance des câbles en Atlantique, Océan Indien, Méditerranée, Mer Noire et Mer Rouge.



Leur construction a été confiée au chantier naval srilankais Colombo Dockyard.



Avec ces deux nouveaux navires, Orange assure qu'il disposera de la flotte de maintenance la plus avancée et moderne au monde.



Au total, quatre navires interviendront ainsi en Atlantique, dans la Manche, la Mer du Nord, l'océan Indien, la Méditerranée et la mer Rouge, assurant la continuité et la sécurité des réseaux de câbles sous-marins essentiels à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique.



L'opérateur télécoms, qui exploite plus de 450.000 km de câbles sous-marins connectant tous les continents, possède deux navires spécialisés dans la pose de câble et un navire de reconnaissance de tracé via Orange Marine et sa filiale italienne Elettra.