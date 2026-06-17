Orange lanterne rouge du CAC, Barclays voit un potentiel limité

Orange essuie mercredi matin la plus forte baisse de l'indice CAC 40, les analystes de Barclays ayant repris le suivi de la valeur avec une recommandation "pondérer en ligne" en raison d'un potentiel haussier qu'ils jugent limité.

Dans sa note, la banque britannique reconnaît que le profil stratégique de l'opérateur s'est amélioré grâce à l'acquisition de MasOrange en Espagne, une opération qui devrait redynamiser sa croissance au-delà de ses activités historiques en France.



Cette évolution stratégique s'accompagne néanmoins d'une hausse de l'endettement du groupe, font remarquer les analystes, qui soulignent qu'après l'opération, le niveau de levier financier d'Orange devrait se situer dans la partie haute de la moyenne des grands opérateurs télécoms européens, même si la société a établi une trajectoire de désendettement claire grâce à la génération de trésorerie attendue et aux synergies issues de la transaction.



D'après Barclays, le projet d'acquisition d'une partie des actifs d'Altice SFR représente également une étape positive dans la stratégie d'Orange en lui permettant de renforcer sa position dans l'Hexagone et en favorisant une rationalisation du secteur des télécommunications, même si le prix proposé reflète déjà largement les bénéfices attendus, de son point de vue.



Une consolidation bénéfique, mais déjà bien valorisée



Au-delà de ces éléments, le secteur pourrait bénéficier d'une évolution plus profonde, avec une possible amélioration du paysage concurrentiel, une "réparation du marché" qui pourrait générer davantage de valeur, même si ce scénario reste incertain et dépendra notamment de l'environnement économique et politique en France.



Par ailleurs, la performance récente de l'action Orange a également été soutenue par les difficultés rencontrées par certains de ses rivaux, à commencer par celles de Deutsche Telekom, mais ces incertitudes pourraient se dissiper à l'avenir, prévient l'établissement londonien.



Dans ce contexte, les analystes estiment que le profil risque/rendement du titre semble désormais plus équilibré aux niveaux actuels.



Si le groupe bénéficie d'une stratégie renforcée et de perspectives améliorées, le potentiel de hausse apparaît selon Barclays moins évident après la récente progression du titre. Son objectif de cours ressort à 17 euros.



Peu avant 10h00, l'action lâchait 3,6% à 16,9 euros, sous-performant largement un indice CAC 40 en progression de 0,2%.