Orange annonce son partenariat avec Climate Impulse, le projet porté par Bertrand Piccard et Raphaël Dinelli visant à réaliser le premier tour du monde sans escale dans un avion à hydrogène vert. L'opérateur jouera un rôle clé pour définir et sécuriser l'itinéraire de vol grâce à ses capacités de connectivité, d'IA et de jumeaux numériques.
Les chercheurs d'Orange optimiseront les routes en temps réel tout en veillant à maintenir un lien sécurisé entre l'appareil et le centre de contrôle, notamment via des technologies de cryptographie post-quantique.
Lyse Brillouet, directrice exécutive de la recherche, estime que ce défi permettra de tester 'des solutions uniques de jumeaux numériques' dans des conditions extrêmes.
Le partenariat inclura aussi une expérience grand public via une application interactive et des contenus en direct. Climate Impulse veut démontrer le potentiel de l'hydrogène vert pour décarboner l'aviation et la mobilité lourde.