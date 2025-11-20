Orange partenaire de 'Climate Impulse' pour le 1er tour du monde en avion à hydrogène vert
Publié le 20/11/2025 à 12:27
Les chercheurs d'Orange optimiseront les routes en temps réel tout en veillant à maintenir un lien sécurisé entre l'appareil et le centre de contrôle, notamment via des technologies de cryptographie post-quantique.
Lyse Brillouet, directrice exécutive de la recherche, estime que ce défi permettra de tester 'des solutions uniques de jumeaux numériques' dans des conditions extrêmes.
Le partenariat inclura aussi une expérience grand public via une application interactive et des contenus en direct. Climate Impulse veut démontrer le potentiel de l'hydrogène vert pour décarboner l'aviation et la mobilité lourde.