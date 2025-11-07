Orange annonce avoir réalisé avec succès une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 5 milliards d'euros, tranches de maturités allant de 3 à 20 ans et avec des coupons annuels allant de 2,5 à 4,125%.

Avec un carnet d'ordre global supérieur à 20 MdsEUR, cette émission 'illustre la solidité du profil d'Orange, la confiance du marché dans son plan stratégique 'Lead the Future' et la nouvelle étape ouverte avec l'annonce de la potentielle reconsolidation de MasOrange'.

L'opérateur de télécommunications entend consacrer les fonds levés aux besoins généraux de l'entreprise, comprenant éventuellement le refinancement de sa dette existante et/ou la potentielle acquisition des 50% de MasOrange.