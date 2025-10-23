Orange a annoncé jeudi avoir une nouvelle fois rehaussé ses objectifs annuels après avoir fait état de 'solides' résultats au titre du troisième trimestre, ressortis légèrement au-dessus du consensus.
L'opérateur de télécommunications français dit avoir enregistré un chiffre d'affaires de 9,99 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, en hausse de 0,8% à données comparables, tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 9,97 milliards d'euros.
Le groupe, qui dit avoir désormais dépassé le seuil des 300 millions de clients, explique avoir profité d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires en Afrique et au Moyen-Orient, et ce pour le dixième trimestre consécutif.
Son EBITDAaL, principal indicateur de rentabilité de l'entreprise, s'est accru de 3,7% pour atteindre près de 3,44 milliards d'euros sur le trimestre.
Pour l'exercice fiscal 2025, Orange déclare maintenant anticiper un EBITDAaL en croissance d'au moins +3,5%, contre une précédente prévision de +3%.
La société avait déjà revu à la hausse ses objectifs annuels à l'issue de la publication de ses résultats de premier semestre, en juillet dernier.
Le cash-flow organique des activités télécoms est toujours envisagé à au moins 3,6 milliards d'euros cette année.
A la Bourse de Paris, l'action Orange reculait de 0,1% dans le sillage de cette publication, mais sa progression depuis le début de l'année s'élevé toujours à 45%.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (76,9%) : prestations de téléphonie mobile (253 millions de clients à fin 2024 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,3 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (54,6%), Europe (21,8%), Afrique et Moyen-Orient (23,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (18,4%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3%) ;
- autres (1,7%).
