Orange se distingue à la hausse, Citi passe à l'achat

L'action Orange figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 mardi à la Bourse de Paris après que Citi a relevé son conseil de "neutre" à "achat" sur le titre, avec un objectif de cours porté de 14 à 15,8 euros.

Le broker estime que les risques entourant le dossier sont orientés à la hausse pour ce qui concerne les prochains mois, qu'il s'agisse de la journée d'investisseurs prévue le 19 février, de la finalisation de l'acquisition de l'intégralité de MasOrange attendue dans le courant du premier semestre voire d'une éventuelle nouvelle tentative en vue de mettre la main sur SFR, aux côtés de Bouygues et Iliad.



Le courtier indique ainsi avoir ajouté le titre à sa liste de valeurs à surveiller pour les 90 jours à venir ("90-day catalyst watch").



De son point de vue, l'opérateur de télécommunications pourrait fournir le mois prochain des prévisions en matière de flux de trésorerie disponible (FCF) de nature à être accueillies favorablement par les investisseurs, mais aussi bénéficier d'un éventuel mouvement de consolidation du marché espagnol.



Peu avant 16h00, Orange progressait de 2,1%, ce qui porte à plus de 50% ses gains sur les 12 mois écoulés, tandis que l'indice parisien avançait de 0,3%.