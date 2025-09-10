Orange a annoncé mercredi avoir signé avec Synamedia un nouveau partenariat destiné à proposer des technologies de réseau de distribution de contenu aux fournisseurs de contenus internationaux au Moyen-Orient et en Afrique.
L'opérateur télécoms explique qu'il va associer son système CDN d'Orange à la plateforme Quortex Switch de Synamedia afin de permettre à leurs clients de bénéficier d'une portée plus large dans la zone, où Orange dispose d'un réseau étendu.
Lancée en mars 2025, l'intégration basée sur l'API de Quortex Switch est censée permettre aux clients d'étendre leur distribution sans modifier leur infrastructure existante ni perturber leurs partenariats CDN. Elle leur permet également de rationaliser la diffusion en fonction des indicateurs de la qualité de l'Expérience et offre la possibilité de segmenter les spectateurs selon leur localisation.
Alors que le marché du streaming en Afrique devrait croître de 50% d'ici 2030, Orange indique aujourd'hui exploiter l'un des réseaux CDN les plus étendus et fiables du continent, tout comme au Moyen-Orient.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (76,9%) : prestations de téléphonie mobile (253 millions de clients à fin 2024 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,3 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (54,6%), Europe (21,8%), Afrique et Moyen-Orient (23,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (18,4%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3%) ;
- autres (1,7%).