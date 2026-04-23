Le vétéran australien des solutions minières, Orica Limited, surf sur une dynamique puissante. Les produits premium gagnent du terrain, les outils numériques trouvent leur marché et le rallye de l'or dope la demande en produits chimiques. Les actionnaires saluent l'expansion des marges et l'accélération de la rentabilité, tandis que les analystes entrevoient encore un potentiel de hausse significatif. La transformation porte déjà ses fruits.

Ancrée dans les gisements d'or du Victoria en Australie depuis plus de 150 ans, Orica est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour l'exploitation minière et les infrastructures, mobilisant durablement les ressources terrestres pour des clients répartis dans plus de 100 pays.

La société opère via trois segments distincts : Blasting Solutions, qui fabrique et fournit des explosifs civils et des systèmes de minage ; Digital Solutions, qui développe des logiciels avancés, des capteurs et des outils de science des données de bout en bout, incluant l'intelligence des gisements, la conception et l'exécution de tirs, ainsi que des géosolutions ; et enfin les produits chimiques de spécialité pour l'industrie minière, segment où Orica s'impose comme le premier producteur et fournisseur mondial de cyanure de sodium dédié au secteur.

Appuyée par un effectif mondial de 14 000 collaborateurs et 14 centres d'innovation technologique, Orica sert ses clients dans les mines à ciel ouvert et souterraines, les carrières, la construction, ainsi que les opérations pétrolières et gazières.

La sécurité constitue le pilier de l'entreprise. Au cours de l'exercice 2025, la société a enregistré son taux de blessures graves (SICR) le plus bas de son histoire (0,093), aucun décès et aucun incident environnemental majeur depuis 2018. Parallèlement, elle poursuit son ambition de neutralité carbone d'ici 2050, ses émissions nettes de Scope 1 et 2 se situant déjà 41 % en dessous du niveau de référence de 2019.

Concrétisant ses aspirations, la récente collaboration entre Orica et Syscom-Larson Davis illustre cette approche : des technologies de surveillance environnementale de précision qui aident les projets de construction et d'infrastructure à minimiser leur empreinte tout en respectant la conformité réglementaire. De la mesure des vibrations de tir au suivi de la poussière et du bruit, les solutions numériques d'Orica transforment les données en gestion environnementale responsable, garantissant la protection des communautés et des écosystèmes à mesure que le développement progresse sur tous les continents.

Une dynamique explosive

Orica a clôturé son exercice financier au 30 septembre 2025 sur une note de confiance, publiant un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de dollars australiens (AUD), soit une progression solide de 6 % sur un an par rapport aux 7,7 milliards d'AUD de l'exercice 2024.

Cette croissance s'est avérée multidimensionnelle, portée par une forte demande pour les solutions premium et avancées, une adoption numérique accrue générant des revenus récurrents en hausse, et des conditions de marché favorables soutenues par des cours de l'or records et une demande mondiale soutenue.

Au-delà du chiffre d'affaires, les indicateurs de rentabilité d'Orica révèlent une trajectoire encore plus probante. L'EBITDA a bondi de 20 % sur un an pour atteindre 1,5 milliard d'AUD, ce qui se traduit par une marge d'EBITDA d'environ 18,3 %, en nette progression par rapport aux 16,2 % de l'année précédente. Le résultat net part du groupe (NPAT hors éléments exceptionnels) a grimpé de 32 % sur un an à 541 millions d'AUD, soulignant la puissance du levier opérationnel.

Ces gains résultent d'une amélioration du mix produit orienté vers les offres premium à forte marge, d'une excellente performance industrielle, du succès des renégociations contractuelles et d'une discipline commerciale rigoureuse, dont les effets sont visibles dans les trois segments d'activité et toutes les zones géographiques.

Pour l'avenir, la direction affiche un optimisme mesuré. Pour l'exercice 2026, Orica anticipe une croissance de l'EBIT dans ses trois segments. Le pôle Blasting Solutions devrait bénéficier de l'amélioration du mix et des marges ainsi que des gains liés aux nouveaux contrats, bien que ces résultats puissent être tempérés par une demande plus faible dans le secteur du charbon thermique en Indonésie et par l'absence d'un gain exceptionnel de 15 millions d'AUD lié aux crédits carbone.

Une valorisation attractive

Le titre Orica s'est adjugé 31,5 % au cours des 12 derniers mois, soutenu par une dynamique de revenus constante, portant la capitalisation boursière à 9,7 milliards d'AUD (7 milliards d'USD). Le rendement pour l'actionnaire reste stable : le rendement moyen du dividende sur trois ans s'tablit à 2,6 %, et les analystes prévoient une progression d'environ 4 % à l'avenir.

L'argumentaire de valorisation devient percutant. L'action se négocie à 18,5 fois les bénéfices attendus pour 2026 (Forward P/E), une décote notable par rapport à la moyenne ajustée sur trois ans de 27,4 fois. Reflétant cette opportunité de valeur, le consensus des analystes penche vers l'optimisme : 14 recommandations à l'achat visent un objectif de cours de 25,4 AUD, suggérant un potentiel de hausse de 21,3 % par rapport aux niveaux actuels.

Vents contraires à l'horizon

Si le récit de la transformation d'Orica convainc, des défis pointent à l'horizon. Le ralentissement de l'appétit indonésien pour le charbon thermique signale une vulnérabilité plus large aux cycles des matières premières et aux variations de la demande régionale. L'empreinte mondiale de l'entreprise, bien qu'importante, l'expose à la volatilité des changes et aux turbulences géopolitiques.

Les interruptions de production, la fragilité des chaînes d'approvisionnement et la nature capitalistique de ses activités constituent des risques opérationnels permanents. Par ailleurs, la course à la décarbonation, aussi sincère soit-elle, exige des investissements soutenus dont les délais de retour sur investissement restent incertains. Pour les investisseurs, l'opportunité est réelle, mais les variables échappant au contrôle de la direction le sont tout autant.