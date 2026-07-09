Malgré le regain de tensions au Moyen-Orient et l'annonce, hier, de la fin du cessez-le-feu, les principaux indices boursiers américains s'affichent en hausse à l'ouverture de Wall Street. Ainsi, le Nasdaq-100 s'adjuge 1%, devant le Nasdaq Composite (+0,31%) et le S&P500 (+0,23%). Le Dow Jones gravite quant à lui autour de son point d'équilibre.

Au cours de la nuit, les Etats-Unis ont visé près de 90 sites sur le territoire iranien, notamment des systèmes de défense aérienne, des installations liées aux missiles et aux drones, ainsi que des infrastructures de surveillance côtière.

"Il s'agit d'une escalade manifeste, Washington signalant sa volonté de poursuivre les opérations pour protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz", commentent les analystes de chez Deutsche Bank.



Si Trump a assuré d'un côté qu'il ne mettrait pas fin aux négociations avec les Iraniens, il a ajouté, de l'autre : "je ne sais pas s'ils sont dignes de conclure un accord. Je ne sais pas s'ils respecteront l'accord."



Selon les sites du suivi du trafic maritime, 51 navires ont transité dans le détroit d'Ormuz au cours des 24 dernières heures mais la situation pourrait rapidement se détériorer si la Maison-Blanche mettait sa menace d'instaurer un nouveau blocus sur les navires iraniens à exécution.



Le regain de tension fait grimper le pétrole



Dans ce contexte, les cours du pétrole ont repris de l'altitude, avec un Brent qui évolue désormais autour des 78,4 USD, contre 72 USD en fin de semaine dernière.

Ces récents développements incitent AlphaValue à la prudence : le bureau d'études table sur une moyenne de 87 USD pour le Brut en 2026, 72 USD pour 2027 et 65 USD pour 2028. "Une prime de risque géopolitique élevée est déjà intégrée dans les cours pour l'année en cours, ce qui limiterait la nécessité d'une révision à ce stade, malgré l'escalade des tensions observée ces dernières 24 heures", précise Frédéric Lorec, analyste pétrole au sein de la firme.



Chez UBS, on anticipe une croissance du PIB aux Etats-Unis de 2,2% en 2026 puis de 2,1% en 2027, une inflation moyenne de 3,3% puis 2,2%, ainsi qu'un taux directeur de la Réserve fédérale à 3,75% fin 2026 et 3% fin 2027.



Les taux souverains sous surveillance



A ce titre, Janus Henderson annonce que la Réserve fédérale américaine (Fed) illustre les défis liés à la politisation croissante des banques centrales. Selon Tom Ross, gérant de portefeuille obligataire, les gouvernements influencent de plus en plus les autorités monétaires, notamment via les nominations et l'évolution de leurs mandats, au risque d'affaiblir leur crédibilité.



Le gestionnaire rappelle que les interventions massives de la Fed depuis la crise financière mondiale ont renforcé les attentes à l'égard de la politique monétaire, brouillant la frontière avec la politique budgétaire. Cette évolution pourrait conduire les marchés à exiger des primes de risque plus élevées sur la dette souveraine.



En début d'après-midi à Paris, le rendement des US T-Bonds à 10 ans évolue autour des 4,58%.



Les données à surveiller



Enfin, toujours sur le plan géopolitique, Donald Trump a a assuré qu'il allait autoriser l'Ukraine à fabriquer sous licence des systèmes antiaériens Patriot, indispensables face aux missiles balistiques russes. Pour l'instant, ni Lockheed Martin, ni Northrop Grumman, principaux fournisseurs du système n'ont réagi. Le premier a d'ailleurs conclut la séance sur un repli de 1,4% tandis que le second abandonnait 0,7% dans le même temps.



Dans le reste de l'actualité, le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 215 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 29 juin, un chiffre en baisse de 2 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 215 000 à 217 000), un chiffre inférieur au consensus qui tablait sur 218 000 nouvelles inscriptions.



A 16h, les opérateurs prendront connaissance des chiffres des ventes de logements aux Etats-Unis, attendus autour de 4,2 millions.



Enfin, sur le Forex, le dollar est stable face à la monnaie unique, autour des 0,875 euro.