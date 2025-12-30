Ørsted a finalisé la cession d'une participation dans le parc éolien offshore Hornsea 3

Ørsted a finalisé la cession d'une participation de 50 % dans le parc éolien offshore Hornsea 3 à des fonds gérés par Apollo.



Ørsted a conclu un accord avec des fonds gérés par Apollo pour une participation de 50 % dans le parc éolien offshore Hornsea 3 d'Ørsted au Royaume-Uni, d'une capacité de 2,9 GW.



La transaction couvre l'acquisition d'une participation de 50 % et l'engagement d'Apollo à financer 50 % des paiements dans le cadre du contrat EPC pour le parc éolien et l'actif de transport offshore.



La valeur totale de la transaction est d'environ 39 milliards de DKK, et l'investissement total du projet reste entre 70 et 75 milliards de DKK.



Dans le cadre de cet accord, Ørsted construira le projet Hornsea 3 dans le cadre d'un contrat EPC et fournira des services d'exploitation et de maintenance (O&M) à long terme depuis son hub O&M de la côte Est.



Trond Westlie, directeur financier d'Ørsted, a déclaré : " Nous sommes impatients de collaborer avec Apollo pour mener à bien ce projet important qui produira suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 3 millions de foyers britanniques une fois achevé et contribuera à la transformation des énergies renouvelables du pays."