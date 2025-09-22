Un juge fédéral a autorisé lundi la société danoise Orsted à reprendre la construction de son parc éolien Revolution Wind, situé au large du Rhode Island et du Connecticut. Le chantier, réalisé à plus de 80%, avait été suspendu fin août par l’administration Trump, malgré les autorisations préalablement obtenues. Ce projet, mené en partenariat avec Skyborn, doit fournir de l’électricité à plus de 350 000 foyers.

La cour de district de Columbia a estimé que l’ordre d’arrêt immédiat des travaux pouvait être "arbitraire, capricieux, illégal et émis de mauvaise foi", selon les arguments présentés par les entreprises. L’injonction prononcée constitue un revers pour la stratégie du président américain, qui a fait de l’éolien en mer une cible prioritaire depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier.

Le secrétaire à l’Intérieur Doug Burgum a confirmé début septembre que les cinq projets offshore en chantier faisaient l’objet d’une révision approfondie, traduisant la volonté de l’exécutif de tourner le dos à cette technologie jugée trop coûteuse et peu fiable. La décision du juge pourrait toutefois ouvrir une brèche juridique favorable aux opérateurs de l’éolien en mer, qui multiplient les recours face aux blocages imposés par l’administration.