Orsted bondit après le feu vert pour son projet offshore et des relèvements d'analystes, tandis que GVS et Hoist s'envolent sur des recommandations favorables. À l'inverse, Raspberry Pi décroche sur des résultats décevants, ASM International plie après un profit warning et Oxford Biomedica reste dans le rouge malgré une perte réduite.

Actions en hausse

Bonesupport Holding (+3%) : la société suédoise spécialisée dans les biomatériaux orthopédiques progresse après que Nordea a entamé la couverture du titre avec une recommandation à acheter et un objectif de 370 SEK, renforçant la visibilité du dossier et attirant de nouveaux investisseurs.

Orsted (+7%) : le groupe énergétique danois spécialisé dans l’éolien offshore bondit après le relèvement des recommandations d’analystes (Arctic passe à acheter, Clarksons Platou à neutre) et la décision d’un juge fédéral américain autorisant la reprise du projet Revolution Wind, bloqué le mois dernier.

GVS (+9%) : le fournisseur italien de filtres et composants pour les secteurs médical, automobile et industriel s’envole après que Goldman Sachs a relevé sa recommandation de neutre à acheter. Malgré un objectif de cours abaissé de 6,10 EUR à 5,60 EUR, la banque voit un potentiel de rebond jugé attractif, ce qui a déclenché des achats sur le titre.

Porsche AG (+3%) : le constructeur automobile allemand rebondit après sa forte baisse de la veille (-7%), soutenu par JP Morgan qui réitère sa recommandation à l’achat avec un objectif de cours inchangé à 64 EUR. À l’inverse, DZ Bank a abaissé son objectif de 37 à 35 EUR tout en maintenant une opinion à vendre.

Sydbank (+2%) : l’établissement bancaire danois progresse après qu’Autonomous Research a confirmé sa recommandation de surperformance et relevé son objectif de cours de 466 à 519 DKK, mettant en avant un potentiel de hausse supplémentaire pour le titre.

Krones (+2%) : le fabricant allemand de machines et solutions pour l’industrie des boissons et de l’emballage avance malgré la réduction de l’objectif de cours de M.M. Warburg (de 195 à 176 EUR). La banque maintient toutefois sa recommandation à acheter, ce qui soutient la confiance des investisseurs dans le potentiel du titre.

Hoist Finance (+10%) : la société suédoise spécialisée dans la gestion de crédits bondit après le relèvement de Kepler Cheuvreux, qui passe de conserver à acheter et porte son objectif de cours de 108 à 120 SEK. La banque anticipe l’obtention du statut SDR début 2026, permettant de libérer du capital et d’accroître les distributions aux actionnaires.

Hermès (+2%) : la maison de luxe française progresse malgré l’avis d’Oddo BHF, qui maintient une opinion neutre avec un objectif inchangé de 2 323 EUR. Le bureau d’analyse souligne que la valorisation reste élevée et que la croissance devrait rester sous les 10%, mais estime que les fondamentaux du groupe demeurent solides par rapport au secteur.

Actions en baisse

Raspberry Pi Holdings (-7%) : le fabricant britannique d’ordinateurs personnels à bas coût chute après des résultats semestriels en baisse, avec un chiffre d’affaires ramené à 135,5 MUSD (contre 144 MUSD un an plus tôt) et un bénéfice net réduit à 5,4 MUSD (contre 7,6 MUSD). Malgré des prévisions annuelles inchangées, la contraction des marges pèse sur le titre.

ASM International (-2%) : le groupe néerlandais recule après avoir abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires pour le second semestre 2025 : ASM anticipe désormais une baisse de 5 à 10% par rapport au premier semestre, alors qu’il prévoyait jusque-là une stabilité. La faiblesse de la demande, notamment chez Intel et Samsung, inquiète les investisseurs malgré des objectifs ambitieux affichés pour 2027-2030.

Oxford Biomedica (-4%) : le spécialiste britannique des thérapies géniques recule malgré une perte semestrielle réduite et une hausse du chiffre d’affaires. Les investisseurs restent prudents face à des résultats toujours négatifs et à une visibilité encore limitée, même si les prévisions de croissance à moyen terme sont ambitieuses.

Norma Group (-2%) : l’équipementier allemand spécialisé dans les systèmes de fixation et de connexion recule après l’annonce de la cession de sa division gestion de l’eau et la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d’affaires et de marges.

Mediobanca (-2%) : la banque italienne de financement et d’investissement recule après le succès de l’OPA de Monte dei Paschi, qui a sécurisé 86,3% du capital. Avec l’opération désormais bouclée, le potentiel de hausse du titre est limité, ce qui entraîne des prises de bénéfices.

Commerzbank (-2%) : la banque allemande cède du terrain après la dégradation de Keefe Bruyette & Woods, qui abaisse sa recommandation de performance de marché à sous-performance, avec un objectif de cours fixé à 32 EUR.

Investors House (-3%) : la société finlandaise d’investissement immobilier recule après qu’Inderes a maintenu sa recommandation à vendre tout en abaissant fortement son objectif de cours, de 6,10 EUR à 3,30 EUR.