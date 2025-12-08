OSE Immunotherapeutics annonce un amendement à son accord de partenariat avec AbbVie sur ABBV-230, un anticorps monoclonal conçu pour traiter l'inflammation chronique sévère, actuellement en phase de développement préclinique.
Selon cet amendement, OSE Immuno reprend le contrôle du développement précoce d'ABBV-230 et AbbVie conserve ses droits pour mener le développement futur et la commercialisation du produit après la réussite de la phase 1 clinique.
OSE Immuno ne recevra plus le paiement d'étape prévu à l'initiation d'une étude clinique de phase 1, mais elle devient éligible à des paiements d'étape aux phases ultérieures du développement si AbbVie décide de poursuivre le développement au-delà de la phase 1.
"Cette nouvelle approche traduit l'intérêt commun des deux partenaires pour le potentiel d'ABBV-230 et aligne les responsabilités du développement selon les expertises clés de chaque société", explique la société française de biotechnologie.
OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immunooncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I). Son portefeuille clinique first-in-class comprend :
- Tedopi® (vaccin contre le cancer du poumon) : résultats positifs de l'essai de Phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). D'autres essais de phase 2 en combinaison sont en cours dans des tumeurs solides ;
-OSE-279 (anti-PD1) : Premiers résultats positifs de l'étude de Phase 1/2 dans les tumeurs solides ;
-OSE-127 - Lusvertikimab (anticorps monoclonal humanisé antagoniste du récepteur IL-7) : Phase 2 dans la rectocolite hémorragique. Des travaux de recherche préclinique en cours dans les leucémies;
-FR104/VEL-101 (anticorps monoclonal anti-CD28) : développé en partenariat avec Veloxis dans la transplantation ; Phase 1/2 dans la transplantation rénale (sous la promotion du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes) ;
-BI 765063 et BI 770371 (anticorps monoclonaux anti-SIRP? sur l'axe SIRP?/CD-47) : développés en partenariat avec Boehringer Ingelheim dans les tumeurs solides avancées ;
-OSE-230 (anticorps monoclonal agoniste de ChemR23) développé en partenariat avec AbbVie dans l'inflammation chronique.
OSE Immunotherapeutics vise à créer une valeur significative à travers ses trois plateformes de recherche brevetées :
- Plateforme Anticorps monoclonaux pro-résolutifs qui vise à améliorer la résolution de l'inflammation en I&I ;
- Plateforme Points de contrôle myéloïdes qui vise à optimiser le potentiel thérapeutique des cellules myéloïdes en IO ;
- Plateforme Cytokines dédiée à l'optimisation de la Cis-délivrance de cytokines en IO et I&I.
