Oddo BHF confirme son conseil de 'surperformance' sur le titre OSE Immunotherapeutics avec un objectif de cours inchangé de 13 euros.
L'analyste estime que l'AG a apporté de la clarté sur la gouvernance et que, 'largement approuvées', les résolutions de financement 'donnent au Conseil une grande latitude pour recourir à des augmentations de capital', afin de poursuivre rapidement les développements cliniques en amont d'un partenariat.
Les résolutions présentées par le concert d'actionnaires historiques ont été adoptées, entraînant la révocation de plusieurs administrateurs en place, dont le CEO Nicolas Poirier, et l'entrée de nouveaux membres dont Alexis Peyroles, ex CEO d'OSE et membre du concert d'actionnaires. Le Dr Markus Cappel, ancien CBO de ChemoCentryx devient ainsi le nouveau Chairman.
'La réaction positive du marché reflète notamment l'approbation massive des résolutions financières, qui garantit à OSE Immuno une flexibilité renforcée pour sécuriser et accélérer ses développements à venir et notamment la phase 2b de Lusvertikimab', conclut le broker qui insiste sur la qualité intrinsèque du portefeuille produits de la société.
Le titre gagne actuellement plus de 5% à Paris après avoir terminé la séance d'hier sur un bond de 13,5%.
OSE Immuno poursuit son envolée, Oddo BHF confirme son conseil
Publié le 01/10/2025 à 12:50
