OSE Immuno reçoit le feu vert de l'IDMC pour la poursuite de l'essai ARTEMIA
Publié le 17/11/2025 à 18:24
Le Dr Silvia Comis, Chief Clinical and Medical Research Officer, se félicite de cette décision, précisant qu'au moment de la réunion début octobre, 102 patients étaient randomisés et que le total se rapproche désormais de 120, en ligne avec les objectifs 2025.
L'essai compare Tedopi en monothérapie au docétaxel chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer métastatique résistant aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires. Conduit en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, ARTEMIA vise à fournir des données confirmatoires en vue d'un dépôt réglementaire.
La prochaine revue de l'IDMC est prévue au 1er trimestre 2026, la fin du recrutement fin 2026 et les résultats de survie globale au 1er trimestre 2028.