OSE Immunotherapeutics annonce la recommandation positive du Comité indépendant d'experts scientifiques (IDMC) pour poursuivre sans modification l'essai pivot international de Phase 3 ARTEMIA évaluant Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules. Le comité a examiné les données de sécurité, l'avancement de l'étude et les critères d'efficacité, conformément au protocole.
Le Dr Silvia Comis, Chief Clinical and Medical Research Officer, se félicite de cette décision, précisant qu'au moment de la réunion début octobre, 102 patients étaient randomisés et que le total se rapproche désormais de 120, en ligne avec les objectifs 2025.
L'essai compare Tedopi en monothérapie au docétaxel chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer métastatique résistant aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires. Conduit en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, ARTEMIA vise à fournir des données confirmatoires en vue d'un dépôt réglementaire.
La prochaine revue de l'IDMC est prévue au 1er trimestre 2026, la fin du recrutement fin 2026 et les résultats de survie globale au 1er trimestre 2028.