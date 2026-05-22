OSE Immunotherapeutics dans le vert, les résultats d'une étude salués

OSE Immunotherapeutics est particulièrement entouré à la Bourse de Paris (+5,76%, à 5,235 euros). La société de biotechnologie a présenté des résultats positifs d'une étude de phase 2 dans le cancer de l'ovaire en rechute.

L'étude inclue 185 patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute platine sensible (qui reste encore sensible aux chimiothérapies à base de platine), ayant présentées une progression de la maladie après un traitement par inhibiteur de PARP et par Bevacizumab, ou qui n'étaient pas éligibles à ces traitements.



Le principal critère d'évaluation a été atteint et les résultats ont montré une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression pour la combinaison Tedopi (le produit d'OSE Immunotherapeutics) et Pembrolizumab par rapport à la prise en charge standard.



Oddo BHF signale que ces résultats constituent une étape positive pour la société, car cet essai est l'un des rares essais récents positifs dans cette indication, un segment thérapeutique devenu particulièrement difficile après l'utilisation croissante des PARP et du Bevacizumab.



Les analystes estiment toutefois que la prudence doit rester de mise à ce stade. Les données détaillées qui vont être publiées ultérieurement seront importantes pour juger de la robustesse clinique du signal et du potentiel de développement.



La recommandation est à surperformance avec une cible de cours de 13%, soit un potentiel de hausse de 163%.



Pour Edison Group, les résultats sont encourageants. Il s'agit du premier essai positif dans le cancer de l'ovaire sensible au platine depuis plusieurs années. Cette avancée est prometteuse pour OSE Immunotherapeutics, car elle ouvre la voie à une utilité clinique plus large pour l'actif phare de la société.