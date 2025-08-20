OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immunooncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I). Son portefeuille clinique first-in-class comprend : - Tedopi® (vaccin contre le cancer du poumon) : résultats positifs de l'essai de Phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). D'autres essais de phase 2 en combinaison sont en cours dans des tumeurs solides ; -OSE-279 (anti-PD1) : Premiers résultats positifs de l'étude de Phase 1/2 dans les tumeurs solides ; -OSE-127 - Lusvertikimab (anticorps monoclonal humanisé antagoniste du récepteur IL-7) : Phase 2 dans la rectocolite hémorragique. Des travaux de recherche préclinique en cours dans les leucémies; -FR104/VEL-101 (anticorps monoclonal anti-CD28) : développé en partenariat avec Veloxis dans la transplantation ; Phase 1/2 dans la transplantation rénale (sous la promotion du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes) ; -BI 765063 et BI 770371 (anticorps monoclonaux anti-SIRP? sur l'axe SIRP?/CD-47) : développés en partenariat avec Boehringer Ingelheim dans les tumeurs solides avancées ; -OSE-230 (anticorps monoclonal agoniste de ChemR23) développé en partenariat avec AbbVie dans l'inflammation chronique. OSE Immunotherapeutics vise à créer une valeur significative à travers ses trois plateformes de recherche brevetées : - Plateforme Anticorps monoclonaux pro-résolutifs qui vise à améliorer la résolution de l'inflammation en I&I ; - Plateforme Points de contrôle myéloïdes qui vise à optimiser le potentiel thérapeutique des cellules myéloïdes en IO ; - Plateforme Cytokines dédiée à l'optimisation de la Cis-délivrance de cytokines en IO et I&I.