Mon premier est une plate-forme de marché financier, avec tous les attributs économiques caractéristiques de cette activité : avantage compétitif lié à l'effet réseau, rentabilité structurelle, etc.

Mon second est un quasi-monopole - un monopole de facto dans sa catégorie, bien qu'un certain volume de transactions peut se dispenser de sa plateforme - qui a vu son chiffre d'affaires et son profit avant impôt plus que doubler sur la dernière décennie.

Mon troisième est un volume de transactions traitées en croissance exponentielle sur la dernière décennie, puisqu'il a plus que triplé, tout particulièrement grâce à l'afflux d'émetteurs étrangers.

Mon quatrième est une authentique machine à cash, qui génère sur les cinq dernières années $200 millions de cash flow libre - entièrement retourné aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions - et un cash flow libre annuel moyen de 40 millions de dollars.

Mon cinquième est un groupe contrôlé par son directeur général, qui détient plus d'un tiers du capital, et se distingue par un étonnant franc-parler, un refus total des comptabilités "ajustées" et une stricte adhésion aux standards d'orthodoxie financière.

Mon sixième est une activité séparée en trois segments : commissions sur transactions pour un cinquième du chiffre d'affaires ; services aux émetteurs pour 40% ; données de marché pour 40% également.

Mon septième n'est pas sans risques : chute des volumes OTC, durcissement de la réglementation, migration des émetteurs vers les plateformes des marchés principaux comme le NYSE ou le Nasdaq, désintérêt pour les marchés publics et préférence pour le marché privé, etc.

Mon huitième est une valorisation sur ses plus bas à dix ans, tant en matière de multiple de profit que de capitaux propres.