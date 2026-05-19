Ottobock dans la ligne de mire de Grizzly Research
Ottobock SE & Co se dirige vers un troisième repli consécutif, mais le titre est essentiellement victime d'une note du vendeur à découvert Grizzly Research. A Francfort, autour de 15h45, le titre chute de 10,57%, à 53,70 euros.
Grizzly Research est une société américaine de recherche financière spécialisée dans le "short selling" (la vente à découvert). Elle publie des rapports très critiques sur des entreprises cotées qu'elle estime surévaluées, opaques ou potentiellement frauduleuses. Son modèle est de mener une enquête, prendre une position vendeuse, puis publier son rapport négatif. Si le cours baisse, elle peut réaliser un profit. C'est le cas sur Ottobock, une société de technologies médicales spécialisées dans les prothèses bioniques.
Dans son rapport sur Ottobock, Grizzly Research met en avant un prêt sur marge et les activités en Russie du patron Hans Georg Näder qui pourraient mettre en danger les actionnaires minoritaires et estime que le titre est surévalué d'environ 50%.
Dans le détail, le vendeur à découvert estime que l'introduction en bourse a été difficile. La société a fait ses premiers pas sur les marchés en octobre 2025, soit 10 ans après la première tentative d'Hans Georg Näder.
Les analystes indiquent également que le dirigeant a extrait de l'entreprise plus d'argent qu'elle n'en gagne chaque année depuis 2011, en raison d'un "train de vie fastueux". Pour maintenir ce dernier, Grizzly Research explique qu'il a utilisé ses actions de la société comme garantie pour obtenir un financement d'environ 1,5 milliard d'euros et que les intérêts liés à ce prêt, d'un taux d'environ 15% par an, l'obligeront à rembourser 2,36 milliards d'euros en 2030, à l'échéance.
Parmi les autres critiques importantes formulées par le vendeur à découvert, il y a une dépendance critique à la Russie. Ottobock y réaliserait désormais 35,1% de son résultat net total grâce à ses ventes dans le pays. Grizzly Research indique que l'entreprise est soupçonnée de complaisance réglementaire, des volumes importants de marchandises transitant par des pays tiers à faible PIB pour finir en Russie, où des prothèses sont fournies à l'armée pour sa propagande de guerre.
Ottobock SE & Co KgaA est une entreprise allemande spécialisée dans les technologies médicales qui développe et fabrique des prothèses bioniques. La société opère à travers quatre divisions : Prosthetics, qui développe des prothèses utilisant des logiciels et des capteurs pour simuler les mouvements naturels, ainsi que des technologies d'emboîtement pour fixer les prothèses au corps humain ; Orthotics, qui propose des solutions dans les domaines de la médecine sportive, telles que des orthèses après un accident ou une blessure, et de la neuro-orthopédie, telles que des orthèses pour les utilisateurs paralysés ; Solutions de mobilité, qui comprend des fauteuils roulants manuels ou électriques, ainsi que des produits de rééducation pour enfants, et MedicalCare, qui personnalise les produits dans le cadre de la fabrication de services. La société coopère avec des centres de recherche et développement et mène ses propres recherches, en se concentrant sur des domaines tels que la biomécanique et la mécatronique, les matériaux légers et les techniques chirurgicales. La société est également partenaire des Jeux paralympiques.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.