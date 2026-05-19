Ottobock dans la ligne de mire de Grizzly Research

Ottobock SE & Co se dirige vers un troisième repli consécutif, mais le titre est essentiellement victime d'une note du vendeur à découvert Grizzly Research. A Francfort, autour de 15h45, le titre chute de 10,57%, à 53,70 euros.

Grizzly Research est une société américaine de recherche financière spécialisée dans le "short selling" (la vente à découvert). Elle publie des rapports très critiques sur des entreprises cotées qu'elle estime surévaluées, opaques ou potentiellement frauduleuses. Son modèle est de mener une enquête, prendre une position vendeuse, puis publier son rapport négatif. Si le cours baisse, elle peut réaliser un profit. C'est le cas sur Ottobock, une société de technologies médicales spécialisées dans les prothèses bioniques.



Dans son rapport sur Ottobock, Grizzly Research met en avant un prêt sur marge et les activités en Russie du patron Hans Georg Näder qui pourraient mettre en danger les actionnaires minoritaires et estime que le titre est surévalué d'environ 50%.



Dans le détail, le vendeur à découvert estime que l'introduction en bourse a été difficile. La société a fait ses premiers pas sur les marchés en octobre 2025, soit 10 ans après la première tentative d'Hans Georg Näder.



Les analystes indiquent également que le dirigeant a extrait de l'entreprise plus d'argent qu'elle n'en gagne chaque année depuis 2011, en raison d'un "train de vie fastueux". Pour maintenir ce dernier, Grizzly Research explique qu'il a utilisé ses actions de la société comme garantie pour obtenir un financement d'environ 1,5 milliard d'euros et que les intérêts liés à ce prêt, d'un taux d'environ 15% par an, l'obligeront à rembourser 2,36 milliards d'euros en 2030, à l'échéance.



Parmi les autres critiques importantes formulées par le vendeur à découvert, il y a une dépendance critique à la Russie. Ottobock y réaliserait désormais 35,1% de son résultat net total grâce à ses ventes dans le pays. Grizzly Research indique que l'entreprise est soupçonnée de complaisance réglementaire, des volumes importants de marchandises transitant par des pays tiers à faible PIB pour finir en Russie, où des prothèses sont fournies à l'armée pour sa propagande de guerre.