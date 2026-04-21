Otus Capital Management Limited, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 avril 2026, le seuil de 5% du capital d'Ateme, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.
Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 571 972 actions Ateme représentant autant de droits de vote, soit 4,94% du capital et 4,23% des droits de vote de cette société d'équipements et de logiciels de compression vidéo.
Otus Capital Management passe sous les 5% du capital d'Ateme
Publié le 21/04/2026 à 11:00
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